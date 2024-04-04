Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte RAMS Başakşehir'de Emirhan İlkhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMİRHAN'IN SÖZLERİ:

Bir puan Avrupa yolunda bizim için önemli ama 3 puan almak isterdik. İlk 5 dakika iyiydik ama sonrasın Beşiktaş bir gol buldu duran toptan. O kadar insanın içinde gol atacağımı hissettim. Gol atmak güzel bir duygu. Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım golümü kutladı, ben de onlara eşlik ettim.