Trendyol Süper Lig takımlarından Başakşehir, Eden Karzev hakkında açıklama yaptı. Açıklamada kulübün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Karzev’e para cezası verildiği ve oyuncunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görüldüğü ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Eden Karzev hakkında açıklama yaptı. Açıklamada kulübün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Karzev'e para cezası verildiği ve oyuncunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görüldüğü ifade edildi.

Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev kulübümüz tarafından uyarılmış olup sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.

İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir.

Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası vermiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."