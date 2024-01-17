Başakşehir - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanada? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Başakşehir, Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Başakşehir ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Boluspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Boluspor MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe: