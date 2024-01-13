Çağdaş Atan: Daha yolun başındayız!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “İlk oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasına göre şu anda öz güven, kalite farkımız var. Oyuncularımı gelişiminden dolayı tebrik ediyorum. Ekip olarak 32 puan toplamış bulunuyoruz. Şu an 26 puandayız, ligin 4’üncü sırasına yaklaşmış durumdayız. Biz ilk 5-6 sıra hedefiyle buraya geldik. Bugüne kadar bize sevgi ve destek veren başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız, devam edeceğiz” dedi.

Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Pençe-Kilit bölgesinde şehit düşen 9 askerimize rahmet dileyerek başlayan Atan, karşılaşmaya adeta 1-0 yenik başladıklarını belirtti. Rakibin kendilerini iyi karşıladığını ancak duran toplardan goller bulduklarını söyleyen Atan, "Rakip bence ilk yarı bizi iyi karşıladı. Bloklar arasında topla buluşamadık. Sabırla pas yapıp pozisyon aramaya devam ettik. 1-2 pozisyonumuz oldu, bunları atamadık ama duran toptan 2 tane gol bulduk. 2'nci yarı 3-2'ye gelinceye kadar muazzam bir oyun oldu. Oyun farklı yerlere gidiyordu. 3-2'den sonra iyi savunduk. Oyunun son 5-6 dakikasında sağlam durduk. İkinci yarı iyi pozisyonlar yakaladık. İki tane kolay gol yedik. Duran toptan gol yedik ama ayrıca duran toptan zafiyet verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasına göre şu anda öz güven, kalite farkımız var. Oyuncularımı gelişiminden dolayı tebrik ediyorum. Ekip olarak 32 puan toplamış bulunuyoruz. Şu an 26 puandayız, ligin 4'üncü sırasına yaklaşmış durumdayız. Biz ilk 5-6 sıra hedefiyle buraya geldik. Bugüne kadar bize sevgi ve destek veren başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Alanyaspor ve Fatih Hoca'ya parantez açmak gerek. İyi bir oyun düzenleri var. İyi bir geçiş takımı görüntüsü veriyorlar" diye konuştu.

"AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI GEREK"

Son haftalarda yakaladıkları seri galibiyetlerle hedeflerine daha çok yaklaştıklarını belirten Atan, "Daha önce puan farkı 13-14'lere çıkmıştı, şimdi daha az. Ligin ortasında takım almamızdan dolayı biz de biraz bocaladık. Ama şu an sahanın içinde formasyon değişikliği yapacak durumlarımız var. Verim almaya çalışıyoruz. Onlar da çok iyi karşılık veriyorlar. Gelişmeye devam edeceğiz. Ayaklarımızın yere basması gerek" ifadelerini kullandı.

"22 TANE OYUNCUM, BİRBİRİNİ PERFORMANS OLARAK İTİYOR"

Son 10 haftada 20 gol atarak ofansif anlamda iyi bir görüntü çizmelerinin hatırlatılması üzerine ise Çağdaş Atan, "İlk başlarda az gol atmamız tesadüf değildi. Biz tekrara inanıyoruz. 'Oldu, öğrendiler' dediğinizde, tekrar etmediğinizde oyuncular unutabiliyorlar. 8 koşuları, duran toplar, kenar ortaları, bunlar hep tekrar. Bunlar da karşılığını vermeye başladı. Devam etmemiz gerekiyor. Şu an kenetlendik. Gücümüze güç katabileceğimiz bir transfer dönemi var. Josef aramıza katıldı. 3 oyuncu daha kadromuza katmayı düşünüyoruz. Kasımpaşa maçına göre bu maçta 5-6 oyuncumuz farklıydı. O maçta da bu maçta da oyun anlamında hiç hata vermedik. Aynı oyunu oynamaya çalıştık. 22 tane oyuncum, birbirini performans olarak itiyor. Onları tekrardan tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.