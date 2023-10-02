Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Başakşehir maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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