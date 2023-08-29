Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba'yı kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçirildiğini belirtti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.