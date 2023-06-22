Turuncu lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla 2022-23 sezonunda başarıyla oynayan futbolcumuz Lucas Biglia'nın sözleşmesi sona ermiştir. Arjantinli oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
Başakşehir ile Lucas Biglia'nın yolları ayrıldı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'ya veda etti.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 22.06.2023- 18:58