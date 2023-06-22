Turuncu lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla 2022-23 sezonunda başarıyla oynayan futbolcumuz Lucas Biglia'nın sözleşmesi sona ermiştir. Arjantinli oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.