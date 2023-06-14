Türkiye Kupası Finali'nde ilk yarıda Fenerbahçe karşısında 2-0 geri düşen Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, 34. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil oldular.

Kenara gelen isimlerden Caner Erkin'in oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavır dikkat çekti. Hocasının uzattığı eli geri çevirmese de Caner Erkin'in karardan pek memnun olmadığı belliydi.

Milliyet'e konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ; Caner Erkin konusunda kararlarını açıkladı.

Gümüşdağ açıklamasında; "Bir yıllık sözleşme ile gelmişti. Sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyordu. Bu hareket kulübümüze ve hocasına karşıdır. Ben bu olaya olumlu bakamam. Gereği yapılacaktır." dedi.