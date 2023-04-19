Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadeleden sonra Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, ilk yarıda Ömer Ali Şahiner'in yerde kaldığı pozisyonda kırmızı kart beklediklerini ifade etti.

İŞTE ERDİNÇ SÖZER'İN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi hazırlandık. Ama oyun içinde bazı anlar var, dikkatli olmamız gerekiyor. 2-0 yapsak, maç bitecekti. Futboldan daha çok başka konular konuşuluyor. Ömer Ali'ye ilk yarı vurdular, kırmızı olabilirdi. Ahmed Touba'ya verilen kırmızı kart... Yazık oldu. 10 kişi daha iyi savunabilirdik. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biz de gelecek maçlara hazırlanacağız.