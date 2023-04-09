Caner Erkin bu transferle yıkıldı!

TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU

Akşam'ın haberine göre; Caner Erkin'in kariyeri hiç de planladığı gibi gitmiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gözüne giremeyen deneyimli sol bek adeta unutuldu. Şu ana kadar turuncu-lacivertlilerde sadece 4 dakika süre alabilen Caner Erkin, yedek kulübesinden çıkamaz hale geldi.