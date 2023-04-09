Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Avrupa'dan da talipleri olan Caner Erkin, düzenli forma giymek için İstanbul ekibini tercih etmişti ancak tecrübeli futbolcunun dünyası başına yıkıldı.
Caner Erkin bu transferle yıkıldı!
Süper Lig'de devre arasında Başakşehir'in kadrosuna katılan Caner Erkin kariyerinin en dip noktasına ulaştı. İşte detaylar...
Karagümrük sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Caner Erkin'e Mallorca ve Getafe başta olmak üzere bazı Avrupa ekipleri talip olmuştu. İstanbul'daki düzenini bozmak istemeyen ve düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Caner Erkin'in tercihi Başakşehir olmuştu.
TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU
Akşam'ın haberine göre; Caner Erkin'in kariyeri hiç de planladığı gibi gitmiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gözüne giremeyen deneyimli sol bek adeta unutuldu. Şu ana kadar turuncu-lacivertlilerde sadece 4 dakika süre alabilen Caner Erkin, yedek kulübesinden çıkamaz hale geldi.