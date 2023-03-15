Emre Belözoğlu: "Daha iyisini yapmak isterdim"

Emre Belözoğlu: "Daha iyisini yapmak isterdim"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent maçından sonra yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Daha iyisini yapmak isterdim" dedi.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2023- 23:53