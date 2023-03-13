Başakşehir'de Gent mesaisi başladı!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 15 Mart Çarşamba günü sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
🇹🇷 𝗛𝗲𝗽𝗶𝗺𝗶𝘇 𝗯𝗶𝗿𝗶𝗺𝗶𝘇, 𝗯𝗶𝗿𝗶𝗺𝗶𝘇 𝗵𝗲𝗽𝗶𝗺𝗶𝘇 𝗶ç𝗶𝗻— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 13, 2023
⚽️ Antrenman Günlüğü | 13 Mart
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