Başakşehir'de Gent mesaisi başladı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında Gent ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 15 Mart Çarşamba günü sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.