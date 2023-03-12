Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına sert sözler!
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğu, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından kendisine küfür eden taraftarlara sert ifadeler kullandı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 12.03.2023- 22:14
Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Yine biz iyi oynadık, ne yazık ki Beşiktaş'ın merkezindeki üçlüye çalıştık ama çalıştığımız yerden yedik. Oyuncuların da bizi dinlemesi gerekiyor. Mücadele ettiler, bir şey diyemem. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim." dedi.
"ADAPTAN, HAYSİYETTEN YOKSUN!"
Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarlarıyla maç içinde yaşadığı münakaşa ile ilgili gelen soruya, "Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika anneme küfür edildi, Beşiktaş'ın büyük çoğunluğu hassastır. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı! İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Böyle taraftarlık olmaz!" cevabını verdi.
"ÇEYREK FİNAL ÇOK BÜYÜK BAŞARI OLUR"
Hafta içi Gent ile oynayacakları Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında konuşan genç teknik adam, "Ülke bu kadar acıyı yaşamışken, maçlara hazırlanırken zorlanıyoruz. Amacımız Türkiye'yi temsil etmek. Çeyrek final çok büyük başarı olur. Belki de kulüp tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Teknik adamlar çok fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır." dedi.
"PEP DE, MOURINHO DA OLSAN"
Emre Belözoğlu, "Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, bu işin asıl başrolü oyunculardır. Beşinci haftada "Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik adam yapıp," son haftalarda "Bunu göndermemiz lazım" onlarca yıldır devam eden senaryolar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.