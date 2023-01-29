Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Konyaspor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Konyaspor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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