TRANSFER HABERİ: Caner Erkin adım adım Başakşehir'e!
Transfer görüşmeleri yapan Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Milli oyuncunun kısa süre içinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 15:45
İstanbul temsilcisi, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile masaya oturdu.
Taraftarın kısa süre içinde el sıkışması ve Caner Erkin'in İstanbul ekibiyle sözleşme imzalası bekleniyor.