Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor.
Caner Erkin transferinde sürpriz! Ayrılık sonrası imza...
TRANSFER HABERİ: Adı Karagümrük ile ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile anılan Caner Erkin konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu için Süper Lig ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte transfere dair son detaylar...
Tecrübeli yıldızın adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılırken iki kulübün taraftarları da büyük bir isyan başlattı.
Taraftarlar Caner Erkin'i takımlarında görmek istemediklerini belirtince Galatasaray cephesi masadan kalktı.