Başakşehir Galatasaray maçı öncesi Emre Belözoğlu: Çocukluğumda onun hayranıydım
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Okan Buruk hakkında konuşan Belözoğlu, "Çocukluğumda onun hayranıydım." ifadelerini kullandı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2022- 19:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022- 19:53
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Belözoğlu'nun o sözleri:
Okan abi benim hayatımdaki en önemli insanlardan birisi. Çocukluğumda da onun hayranıydım. Abi-kardeş ilişkimizin bu kadar derin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 3-4 saat program yapsak onun değerini anlatamam sanırım.