Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun o sözleri:

Okan abi benim hayatımdaki en önemli insanlardan birisi. Çocukluğumda da onun hayranıydım. Abi-kardeş ilişkimizin bu kadar derin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 3-4 saat program yapsak onun değerini anlatamam sanırım.