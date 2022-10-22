Başakşehir'de Stefano Okaka, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.



Okaka, "Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı oynamak çok zor. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz de çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Dengede bir maçtı. Kaybetmeyi hak ettiğimizi söyleyemem. Fenerbahçe son dakikalarda bir gol buldu. Futbol bazen böyledir. Siz atamazsınız, rakibiniz atar. Savaştık ama kaybettik. Önümüzde zorlu bir Fiorentina maçı var. Artık tüm motivasyonumuzu bu maça vereceğiz." dedi.

BIGLIA: KAYBETMEK BİZİ ÜZDÜ



Başakşehir'in tecrübeli isimlerinden Lucas Biglia ise, "Büyük bir rakibe karşı mücadele ettik. Birkaç gol pozisyonu bulduk. Zor bir maçtı. Maçı bu şekilde kaybetmek üzdü bizi." ifadeleriyle mücadeleyi değerlendirdi.