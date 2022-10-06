Emre Belözoğlu Letonya'ya gidiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor.
İlk iki maçından 6 puan çıkararak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya temsilcisi Rigas FS'ye konuk olacak.
Mücadele öncesi Letonya'ya giden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kafilede yer almamıştı.
Üst solunum enfeksiyonu geçiren Belözoğlu'nun gün içerisinde Letonya'ya gideceği ve Rigas Skola maçında takımın başında olacağı belirtildi.