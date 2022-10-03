Sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.
Başakşehir’de Mesut Özil ameliyat oldu! Sahalardan uzak kalma süresi…
Son dakika spor haberi: Başakşehir'de forma giyen 33 yaşındaki Mesut Özil, fıtık ameliyatı oldu. Yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
Hürriyet'te yer alan habere göre Mesut Özil bu sabah özel bir hastanede fıtık ameliyatı oldu.
3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.