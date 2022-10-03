Başakşehir’de Mesut Özil ameliyat oldu! Sahalardan uzak kalma süresi…

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de forma giyen 33 yaşındaki Mesut Özil, fıtık ameliyatı oldu. Yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 14:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022- 14:32