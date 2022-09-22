Mesut Özil için olay sözler! "Koşmayan oyuncuyu..."

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, burada formaya hasret kalmıştı. Türk asıllı Alman oyuncu için flaş bir iddia ortaya atılmış ve Endonezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in ilgilendiği belirtilmişti. Kulübün sahibi Tunku Ismail Sultan Ibrahim, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve deneyimli yıldız için flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 10:21