Medipol Başakşehir Fiorentina maçına hazır
UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek Başakşehir bu maçın hazırlılarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 22:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 22:14
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fiorentina maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. Dar alanda pas yapan turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Fiorentina müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.