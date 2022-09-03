Başakşehir'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in piyasa değeri dibi gördü.
TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil için ilginç iddia! Yeni takımı...
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Türk asıllı Alman yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun yeni durağını duyurdular. İşte ayrıntılar...
Kariyerinde 50 milyon euro değere kadar ulaşan yıldız oyuncu Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1.8 milyon euroya kadar geriledi.
MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE HİKAYESİ BURUK BİTTİ
2021'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla beklentileri bir türlü karşılayamadı.