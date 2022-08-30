Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
Başakşehir'de Enzo Crivelli Servette'ye transfer oldu!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Turuncu lacivertli kulüp, Fransız futbolcunun, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 30.08.2022- 16:37
Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.