Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı
İşte Başakşehir'in paylaşımı...
✍️🏻 Hoş geldin 𝑷𝑯𝑰𝑳𝑰𝑷𝑷𝑬 𝑲𝑬𝑵𝒀 |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 29, 2022
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