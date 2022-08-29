Başakşehir Bandırmaspor'dan Philippe Keny'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bir dönem Beşiktaş'ında gündemine gelen Philippe Keny'i Bandırmaspor'dan transfer etti. İşte Başakşehir'in paylaşımı...

Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı

İşte Başakşehir'in paylaşımı...