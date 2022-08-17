Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, Royal Antwerp maçını kazanıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir yarın saat 20.45'te sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Maçın öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, "Yarınki maça iyi hazırlandık. Çok süremiz yoktu. Pazartesi maç oynadık. Kadro derinliğimiz çok fazla. Maçı kazanmak istiyoruz. Önemli olduğunu biliyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Avrupa maçları hem bizim hem ülke için önemli" diye konuştu.