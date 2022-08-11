UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Breidablik kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK İLK 11'LER:
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.
BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Breidablik arasında oynanan rövanş maçı saat 20.45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.