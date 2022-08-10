Mesut Özil, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın talebiyle yönetim kurulu tarafından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Nereden nereye... Mesut Özil'in son hali görenleri şaşırttı!
Geride bıraktığımız sene Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'e imza attı. Türk asıllı Alman yıldız, turuncu-lacivertlilerin rezerv takımında 45 dakika forma giyerken, Kasımpaşa'ya ise 7-1 mağlup oldu. Deneyimli yıldızın yaşadığı büyük düşüş ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Yeni teknik direktör Jorge Jesus da basın toplantısında sorulan Mesut Özil'in durumu ile ilgili soruya "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir.
Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim.