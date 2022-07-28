UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kritik bir maça çıkacak. Başakşehir, 1-1'in rövanşında kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maccabi Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Başakşehir, 3. ön eleme turuna adını yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 19:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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