Başakşehir - Netanya maçı saat kaçta?
Sahne Konyaspor ve Başakşehir'in!
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Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
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