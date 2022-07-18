Medipol Başakşehir, transferde önemli adımlar atıyor.
Transferde mutlu son! Michy Batshuayi Süper Lig’e geri dönüyor
Transfer haberi: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor. İşte Belçikalı golcünün yeni adresi...
Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in dışında forvet için de ses getirecek bir hamle hazırlığında.
Yeni sezonda hedefi şampiyonluk olarak belirleyen turuncu-lacivertliler, zirveye oynayacak kadroyu Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi ile güçlendirmek istiyor.