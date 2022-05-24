Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu." ifadelerinde bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu TRT Spor'a konuştu.



İŞTE BELÖZOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI!



"Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu. Çok daha özel bir yetenek."

"Herkesin ağzında kolayca söyleniyor, hikaye diyorlar. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu."