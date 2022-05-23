Başakşehir'de Salih Uçan ve Pizzi takıma veda etti

Başakşehir'de Salih Uçan ve Pizzi takıma veda etti

Başakşehir'de kiralık sözleşmeleri sona eren Salih Uçan ve Pizzi takımdan ayrıldı. İstanbul ekibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla her iki oyuncusuna da teşekkür etti.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 15:30