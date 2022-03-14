Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI SKOR) | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek. Maçı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.