Göksel Gümüşdağ'dan MHK sözleri! Şimdi her şey dört dörtlük mü olacak?

Göksel Gümüşdağ'dan MHK sözleri! Şimdi her şey dört dörtlük mü olacak?

Kulüpler Birliği toplantısından ayrılan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan çarpıcı sözler geldi. Gümüşdağ, "MHK'nin sağlam bir yapıya oturması gerekiyor. Bu yapının iyileştirilmesi için bir komisyon kuruldu ve danışman tayin edildi. Danışman raporu çıkmadan böyle bir karar verilmesi mümkün değil." dedi.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 16:51