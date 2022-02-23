Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta erteleme maçında Başakşehir, Konyaspor’u ağırladı. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, geride kalan haftada 2-0 kazandıkları Rizespor karşılaşmasının 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Turuncu lacivertliler, zorlu müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Başakşehir, Konyaspor'u ağırladı. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, geride kalan haftada 2-0 kazandıkları Rizespor karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

İstanbul ekibinde hastalığı nedeniyle kadroda olmayan Caiçara'nın yanı sıra kart cezalısı Okaka ve devre arasında transfer edilen ancak maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi ile Trezeguet de maçta görev alamadı.

Belözoğlu, bu isimlerin yerine Ömer Ali, Aleksic, Chadli, Gulbrandsen'e şans verdi. Lisans problemi sebebiyle Salih Uçan, kart cezalısı Deniz Türüç ve sakatlığı devam eden Mahmut Tekdemir de 21 kişilik kadroda yer almadı.

Emre Belözoğlu, Rizespor müsabakasına şu 11'le çıktı: "Volkan Babacan - Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer - Berkay, Tolga, Serdar, Aleksic, Chadli - Gulbrandsen." Serdar Gürler eski takımına karşı Medipol Başakşehir'in devre arasında Konyaspor'dan renklerine bağladığı Serdar Gürler de eski takımına karşı mücadele etti. Serdar, turuncu-lacivertli formayı 4 maçta giyerken, takımına 1 gollük katkı vermişti.