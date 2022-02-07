Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Takımın deneyimli savunmacısı Miguel Vieira ile karşlıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Takımın deneyimli savunmacısı Miguel Vieira ile karşlıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Başakşehir, 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Vieira'yı, aynı sezon Avusturya ekibi Wolfsberger ve 2020-2021 sezonunda da Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralık olarak göndermişti.