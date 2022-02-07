Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Takımın deneyimli savunmacısı Miguel Vieira ile karşlıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Başakşehir, 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Vieira'yı, aynı sezon Avusturya ekibi Wolfsberger ve 2020-2021 sezonunda da Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralık olarak göndermişti.