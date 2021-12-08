Emre Belözoğlu'dan Milli Takım ve transfer açıklaması!
Süper Lig takımlarından Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu çarğıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul ekibi ile çıktığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan başarılı çalıştırıcıdan, Milli Takım açıklaması geldi. Belözoğlu, "Milli Takım teknik direktörü olmayı çok isterim" dedi. Belözoğlu ayrıca transfere dair de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
Futbolda öğrenme diye bir şey yoktur. Alışkanlıklar ve tekrarlar vardır. Ben arkadaşlara oynamak istediğim oyunu ezberletmeye çalışıyorum. Futbolda en basiti en zorudur. Bize en çok kazandıran şeyi sık sık tekrar etmemiz gerekiyor.
Türkiye'de insanlar futbolu çok seviyorlar. Çok fazla bilgi olmadan fikir beyanı oluyor. Rakamlar ve sistemlerden ziyade bir takımın hangi oyun felsefesi var, bu önemli. Ben futbolcu kardeşlerime oyun anlayışımızı anlatmaya çalışıyorum.
Oyuncular güvenildiğini hissettiğinde sahada neler yapıyor görüyoruz. İletişim çift taraflıdır. Saha içinde onları geliştirdiğime şahit olmaları, birbirimizi geliştirdiğimize bir işarettir. Rakip analizi yapıyoruz ama kendi takımımızın analizini daha çok yapıyoruz. Trabzonspor rakam olarak da oyun gücü olarak da Abdullah hoca ile birlikte çok ciddi bir ivme yakaladı. Trabzonspor'u çok ciddi avantajlı görüyorum. Zor maçları var ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum.
Hedeflerim ve hayallerim hep belli. Başarılı olmanın karşılığı kupadır, birinciliktir. Futbolculuk kariyerimde Başakşehir'de sonuna kadar getirdik ancak başaramadık. Nasibimizde varsa antrenör olarak getiririz inşallah. Anadolu takımlarından çok daha iyi imkanlarım var, futbolcu profili olarak, yönetici profili ve imkanlar olarak.
"VISCA'NIN KALMASINI İSTERİM"
Visca'yla alakalı, yönetimden bana ulaşmış bir gündem ya da teklif hiç gelmedi. Visca'nın kalmasını isterim, hedeflerimiz var ama Türk Futbol ekonomisini düşündüğümüzde, günlerce konuşulan transferlerin olması artık çok zor. Kulüplerin ödedikleri maaşların yüzde 60-70'i döviz cinsinden. Bizim artık oyuncuyu geliştiren ve ekonomi sağlayan bir yapıya geçmemiz lazım. Benim de en büyük hedefim bu.
SİNAN GÜMÜŞ SÖZLERİ
Sinan Gümüş'le ilgili hiçbir tasarrufumuz yok. Devre arası için planımız var ama Sinan gündemimizde değil. Her pozisyonu yedekleyebilecek bir kadroya sahibiz. Bir ofansif futbolcu, birçok pozisyonda oynayabilen bir isim istiyoruz. Kaleci rotasyonunda da Volkan, Muhammed ve diğer genç kardeşlerimiz var. Orada yeterli durumdayız.
"OĞUZHANLA İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ OLMADI"
Oğuzhan Özyakup önemli ve değerli bir futbolcu. İyi dönemlerinde Beşiktaş ve milli takıma önemli katkıları oldu. Oğuzhan'la ilgili bir girişimimiz olmadı ancak sezon sonu geldiğinde önümüze bazı fırsatlar çıkabilir. 'Asla olmaz' diyerek kapıları kapatmak istemem. Futbol ekonomisi çok zor durumda. Transfer dönemi açılır, fırsatlar karşımıza çıkar, biz hamle yaparız, oyuncu gelmek ister... Bekleyip göreceğiz. Gerçekleri konuşmalıyız, Oğuzhan'la ilgili bir girişimimiz yok.
Benim Fenerbahçe'ye sportif direktör olarak geldiğim dönemde takımın değişmesi gerekiyordu. Bu çok net görünüyordu. Beni tanıyanlar, 17-18 transfer yapıp büyük bir yeniliğe girmeyeceğimi bilirler. Benim Fenerbahçe'de oynadığım 2019 yılındaki kadronun 2020 yılına da girmesi mümkün değildi, bu yeniliğin yapılması gerekiyordu.
Teknik direktörlüğe geçişim, bazen insanlara hızlı bir geçiş gibi gelebilir ama kariyerimin son 6-7 senesinde hocalarıma sorabilirler, onlara bir yardımcı antrenör gibi destek verip yardımcı olmaya çalıştım. Ben futbol oynarken de eğitimlerimi aldım, planlarımı yaptım. Elimizdeki telefona bile yılda 4 kez güncelleme geliyor. Biz de kendimizi sürekli güncellemek zorundayız.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
Bu ülkenin evladı olarak, teknik direktör olan herkese sorsanız A Milli Takım teknik direktörü olmak ister. Ben de çok isterim bunu. Daha çok yolun başındayız, yapmamız gereken ve geliştirmemiz gereken çok şey var.
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