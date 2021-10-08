08 Ekim 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir 3-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Emre Belözoğlu galibiyetle başladı!

Emre Belözoğlu galibiyetle başladı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Aykut Kocaman'ın istifası sonrası Medipol Başakşehir'in başına Emre Belözoğlu geçmişti. Hazırlık maçında Kocaelispor'la karşılaşan turuncu-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Turuncu-lacivertli takım, pazartesi günü göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçını Kocaelispor ile oynadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

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