25 Temmuz 2021, Pazar

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal oldu!

Başakşehir'in Panathinaikos maçı iptal oldu!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Medipol Başakşehir, Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal olduğunu açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başakşehir'in açıklamasında, "Futbol takımımızın 6 Ağustos Cuma günü Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, kulüplerin sezon öncesi programlarının değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Yunanistan Ligi temsilcisi Panathinaikos ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başakşehir'in açıklamasında, "Futbol takımımızın 6 Ağustos Cuma günü Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, kulüplerin sezon öncesi programlarının değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
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