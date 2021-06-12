12 Haziran 2021, Cumartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Nacer Chadli'nin sözleşmesini uzattı

Başakşehir Chadli'nin sözleşmesini uzattı
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , Belçikalı futbolcusu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren , Belçikalı futbolcusu 'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. "Belçika Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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