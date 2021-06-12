Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Nacer Chadli'nin sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. "Belçika Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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