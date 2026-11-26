Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Olympiakos ve Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Yunanistan'da oynanacak mücadelede Milan, kötü Avrupa performansını geride bırakmak ve puan tablosunda yükselmek istiyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında Olympiakos ile Milan kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın iki önemli kulübünü buluşturacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Milan, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada yalnızca bir galibiyet elde etti. Üç kez sahadan mağlup ayrılan İtalyan temsilcisi, 3 puanla sıralamanın 28. basamağında bulunuyor. Ev sahibi Olympiakos ise topladığı 10 puanla altıncı sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Yunanistan deplasmanında kazanarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor. Olympiakos ise kendi taraftarı önünde üç puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos ile Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak.

OLYMPIAKOS-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Milan maçı tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Milan, lig aşamasının ilk dört haftasında 3 puan topladı. Avrupa'da üst sıralara çıkmak isteyen İtalyan ekibi için Olympiakos karşılaşması önemli bir fırsat olarak görülüyor. Yunan temsilcisi ise 10 puanla altıncı sırada bulunuyor.

OLYMPIAKOS-MILAN MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)