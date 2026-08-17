Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u sahasında konuk edecek. Bordo-mavililerin Avrupa'daki kritik mücadelesinin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, Avrupa'da lig etabına kalma yolundaki kritik eşleşmenin ilk maçını taraftarı önünde oynayacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı belli oldu. Karşılaşma 20 Ağustos 2026 Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmenin rövanş karşılaşması, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. İkinci mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak ve rövanş maçı da ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇINA HIRVAT HAKEM



Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac görev yapacak. Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek. Maçın dördüncü hakemi Mateo Erceg olurken VAR'da Mario Zebec ve AVAR'da Fran Jovic bulunacak.