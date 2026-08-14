KI Klaksvik-Lech Poznan CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında KI Klaksvik ile Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 1-0'lık galibiyet yakalayan Polonya ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar desteğini arkasına alan Lech Poznan ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki KI Klaksvik-Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KI Klaksvik-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı KI Klaksvik ile Lech Poznan arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Lech Poznan, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. KI Klaksvik ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın tek farklı sonuçlanması, Faroe Adaları temsilcisinin tur umutlarını tamamen korumasını sağlarken, Lech Poznan da deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte KI Klaksvik-Lech Poznan maçının detayları!
KI Klaksvik-Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki KI Klaksvik-Lech Poznan maçı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak.
KI Klaksvik-Lech Poznan MAÇI SAAT KAÇTA?
Torsvollur'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.00'de başlayacak.
KI Klaksvik-Lech Poznan MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek KI Klaksvik-Lech Poznan karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.