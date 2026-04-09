UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Porto, Nottingham Forest'ı Estádio do Dragão'da ağırlıyor. Lig aşamasını 17 puanla 5. sırada tamamlayan Portekiz ekibi, son 16 turunda Stuttgart'ı 4-1'lik toplam skorla elemişti. Şimdi evinde avantaj yakalamak için sahaya çıkıyor. Karşısında ise Avrupa'nın sürpriz takımlarından Nottingham Forest var. 14 puanla 13. sıradan yükselen İngiliz ekibi, Fenerbahçe ve Midtjylland gibi zorlu rakipleri eleyerek çeyrek finale yükseldi. Porto favori görülse de Forest'ın yükselişi dikkat çekiyor. Maç öncesi kadro durumu, muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri haberimizde.

Avrupa'nın iki numaralı kupasında heyecan çeyrek final aşamasına taşındı. Ev sahibi, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde bu sezon Avrupa'da çok istikrarlı bir görüntü çiziyor. Son 5 resmi maçının 4'ünü kazanan Portekiz ekibi, kalesinde devleşen Diogo Costa ve hücumdaki etkili ayaklarıyla turun favorisi olarak gösteriliyor. Ancak Porto'da Nehuén Pérez ve Luuk de Jong gibi önemli isimlerin sakatlıkları rotasyonu zorlayabilir. Konuk ekip Nottingham Forest ise Vitor Pereira yönetiminde bu sezon Avrupa'da adeta bir 'dev katili' kimliğine büründü. Play-off turunda Fenerbahçe'yi, son 16 turunda ise Midtjylland'ı eleyerek çeyrek finale kadar uzanan İngiliz temsilcisi, fizik gücü yüksek ve hızlı hücumlara dayalı oyunuyla dikkat çekiyor. İşte maçın detayları!

Porto-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali kapsamındaki Porto-Nottingham Forest maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de, İtalyan hakem Marco Guida'nın düdüğüyle start alacak.

Porto-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio do Dragao'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Porto-Nottingham Forest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Varela, Fofana; Gomes, Moffi, Sainz

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Netz; Sangare, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

