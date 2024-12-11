UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vikingur sahasında Djurgardens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Vikingur - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur - Djurgardens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Vikingur ile Djurgardens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur - Djurgardens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vikingur - Djurgardens maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

👉Egzersizin faydaları nelerdir? TIKLA ÖĞREN🏃