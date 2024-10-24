1 - 1 biten Fenerbahçe - Manchester United maçının ardından Sofyan Amrabat, açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Öncelikle harika atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizlere destek oldular. Onlar sayesinde yoğunluğumuzu iyi gösterdik sahada. Harika bir maç çıkardık takım olarak, ilk yarı çok fazla fırsat kaçırdık ve bu gollerle birlikte galibiyeti de kaçırdık. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi oynadılar ama çok şükür Avrupa'daki üçüncü maçımızı da kaybetmemiş olduk.

"BERABER ACI ÇEKTİĞİMİZ DÖNEMLER OLDU"

Biz hiçbir zaman motivasyonumuzu kaybetmeyiz. Kaliteli bir ekibe karşı oynadık. Her zaman önde basamayabilirsiniz. İkinci yarıda çok boşluk buldular. Maç içinde beraber acı çektiğimiz dönemler oldu ama önemli olan bunu birlikte yapmak zaten.