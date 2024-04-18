Roma 2-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Roma Milan'ı devirdi ve yarı finale yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Roma ile Milan karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan ev sahibi ekip bu maçtan da 2-1 galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma sahasında Milan'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gianluca Mancini ve 22'de Paulo Dybala'dan geldi. Milano temsilcisinin tek golünü ise 86'da Matteo Gabbia kaydetti.

Ayrıca Roma'da milli oyuncumuz Zeki Çelik, 31. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından toplam skoru 3-1 yapan Roma, yarı finale yükseldi. Milan ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

RAKİP LEVERKUSEN!

İtalyan devinin yarı finaldeki rakibi, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen oldu.