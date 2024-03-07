Karabağ ile Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Karabağ, üstünlüğünü koruyamadığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Karabağ'ın gollerini 26. dakikada Yassine Benzia ve 45. dakikada Juninho kaydetti. Bayer Leverkusen'in golleri 70. dakikada Florian Wirtz ve 90. dakikada Schick'ten geldi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü Leverkusen'in ev sahipliğinde oynanacak.