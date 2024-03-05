Halil Umut Meler'e Avrupa'da dev maç!

Son olarak ligimizde Beşiktaş - Galatasaray maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü oynanacak olan Milan-Slavia Prag maçını yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcılığını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.